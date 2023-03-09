Об этом сообщается на сайте самопровозглашенного президента Беларуси.

В пресс-службе Лукашенко отмечают, что основной целью документа является "усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

Закон вводит возможность применения смертной казни за государственную измену, если ее совершил должностное лицо или военное.

Также документ устанавливает дополнительное наказание за "антигосударственную направленность" - штраф в размере до 50 тысяч базовых величин (на 1 января 2023 года это 37 белорусских рублей, или примерно 541 гривня).

Как объясняют в пресс-службе самопровозглашенного президента, такое наказание призвано обеспечить возмещение ущерба и сделать невозможным "продолжение преступной деятельности".

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

С трех до десяти суток увеличивается срок задержания людей, подозреваемых в государственной измене, заговоре или других действиях с целью захвата государственной власти, шпионажа и агентурной деятельности.

Одновременно предполагается освобождение от уголовной ответственности людей, которые осуществляли подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к осуществлению диверсии, но отказались от своих намерений и способствовали предотвращению преступлений.