Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену чиновников и военных
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий для чиновников и военных смертную казнь за государственную измену
Об этом сообщается на сайте самопровозглашенного президента Беларуси.
В пресс-службе Лукашенко отмечают, что основной целью документа является "усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".
Закон вводит возможность применения смертной казни за государственную измену, если ее совершил должностное лицо или военное.
Также документ устанавливает дополнительное наказание за "антигосударственную направленность" - штраф в размере до 50 тысяч базовых величин (на 1 января 2023 года это 37 белорусских рублей, или примерно 541 гривня).
Как объясняют в пресс-службе самопровозглашенного президента, такое наказание призвано обеспечить возмещение ущерба и сделать невозможным "продолжение преступной деятельности".
Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию вооруженных сил, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.
С трех до десяти суток увеличивается срок задержания людей, подозреваемых в государственной измене, заговоре или других действиях с целью захвата государственной власти, шпионажа и агентурной деятельности.
Одновременно предполагается освобождение от уголовной ответственности людей, которые осуществляли подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к осуществлению диверсии, но отказались от своих намерений и способствовали предотвращению преступлений.
- Напомним, как сообщает украинская разведка, Россия готовит масштабную провокацию на украинско-белорусской границе.
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