Лукашенко вступит в войну против Украины тогда, когда это потребуется Кремлю, - белорусский оппозиционер Латушко
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко убежден, что Лукашенко готовится вступить в войну против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы с самого начала войны говорили о том, что санкции против режима Лукашенко должны быть такие же, как против РФ. Беларусь - это единственный союзник России, который реально на максимальную мощность помогает Путину вести войну против Украины. Режим Лукашенко должен быть наказан." Белорусские спортсмены и артисты не имеют права выступать на международной арене. Мы постоянно об этом говорим. И то, что до сих пор против режима Лукашенко не введены санкции, - стратегическая ошибка США и ЕС", - пояснил Латушко.
Павел Латушко убежден, что решение о вступлении Беларуси в войну против Украины уже давно принято.
"Лукашенко с самого начала войны России против Украины не петлял. Он вступит в войну и введет свои войска на территорию Украины тогда, когда это потребуется Кремлю. Сейчас не нужно. Когда России потребуется стратегическая поддержка, Лукашенко введет свои войска", - добавил. он.
- 21 июля самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что Беларусь признает террористов "Л/ДНР" и Крым, если в этом будет "смысл" и "потребность"
- Также самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил , что Беларусь помогает России в агрессии против Украины, и что его мечтой было единое славянское государство.
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