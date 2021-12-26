Лукашенко встретится с Путиным в канун Нового года

Об этом заявил спикер российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Хартия'97.



"Запланирована встреча на 29 декабря, они встретятся и на неформальном саммите СНГ 28 декабря", – сказал представитель Кремля.



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Переговоры состоятся в Санкт-Петербурге, где Лукашенко прибудет к участию во встрече глав государств СНГ.





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