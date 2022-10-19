Лукашенко все больше осознает опасность решения открыто присоединиться к войне России против Украины, - ГУР

Об этом сообщило ГУР .

В разведке отметили, что сейчас самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко внимательно наблюдает за "частичной мобилизацией" в России. По словам ГУР, он понимает, что в случае объявления частичной мобилизации в Беларуси могут вспыхнуть протесты.

"При этом незаконный белорусский режим все больше осознает всю опасность принятия им решения относительно открытого присоединения к широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнула ГУР.

В этой связи Лукашенко продолжает делать громкие заявления о якобы поддержке агрессии РФ и пытается показывать это Путину. Этим он пытается отвлечь значительную часть резервов ВС Украины от возможного применения на фронте на востоке и юге Украины.

Кроме того, Лукашенко изучает готовность белорусского общества к протестам. Он делает это скрыто под видом активизации мобилизационных мер. По мнению ГУР, это свидетельствует о неуверенности самопровозглашенного президента Беларуси в поддержке широкими слоями населения решений по участию страны в военных действиях РФ.

18 октября глава Объединения силовиков BYPOL и член Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров заявил, что Лукашенко боится любых вооруженных белорусов.