Лукашенко впервые за 17 лет прилетел в Иран

Об этом информирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Как отмечается, последний раз Лукашенко был там "17 лет назад".

Согласно данным на его официальном сайте, Александр Лукашенко будет встречаться с президентом ИРИ Ибрагимом Райси, вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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"Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном", - отмечает сайт Лукашенко.