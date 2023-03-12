Лукашенко впервые за 17 лет прилетел в Иран
Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 12 марта 2023 года, начал двухдневный визит в Исламскую Республику Иран (ИРИ)
Об этом информирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.
Как отмечается, последний раз Лукашенко был там "17 лет назад".
Согласно данным на его официальном сайте, Александр Лукашенко будет встречаться с президентом ИРИ Ибрагимом Райси, вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Читайте и смотрите также : Армия Белоруссии усиленно готовится к войне, и это очень плохо. Эксклюзивное интервью Андрея Санникова
"Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном", - отмечает сайт Лукашенко.
- Перед этим белорусский самопровозглашенный президент посетил Китай.
- По возвращении оттуда он выступил с резкими антиукраинскими оскорблениями и угрозами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.05
Покупка 38.05Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное