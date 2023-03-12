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Лукашенко впервые за 17 лет прилетел в Иран

12 мартa, 2023 воскресенье
19:38
Мир Александр Лукашенко

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 12 марта 2023 года, начал двухдневный визит в Исламскую Республику Иран (ИРИ)

Об этом информирует белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Как отмечается, последний раз Лукашенко был там "17 лет назад".

Согласно данным на его официальном сайте, Александр Лукашенко будет встречаться с президентом ИРИ Ибрагимом Райси, вице-президентом Мохаммадом Мохбером, председателем собрания исламского совета Мохаммадом-Багером Галибафом и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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"Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном", - отмечает сайт Лукашенко.

  • Перед этим белорусский самопровозглашенный президент посетил Китай.
  • По возвращении оттуда он выступил с резкими антиукраинскими оскорблениями и угрозами.
Белорусь
Александр Лукашенко
Иран
война с Россией
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