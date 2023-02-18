Лукашенко военный преступник и будет отвечать за преступления, как и Путин, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Никто заявления Лукашенко не будет серьезно воспринимать. День назад он заявлял, что странам ОДКБ нужно готовиться к войне, нужно втягиваться Казахстану, Армении. А через день уже говорит, что всем нужен мир, надо закончить эту войну. То есть это был пропагандистский трюк, больше в интересах Москвы, но и интерес Лукашенко здесь тоже есть, он не оставил надежду договориться с Западом", - отметил Фейгин.

Российский оппозиционный политик подчеркнул, что время для Лукашенко уже прошло безвозвратно. Лукашенко среди военных преступников и будет так же отвечать за военные преступления, как и Путин.

"Слова Лукашенко потеряли вес окончательно. Он еще пытается подать сигнал, что он под контролем. Ведь ожидается, что на свое выступление в федеральном собрании Путин собирается пригласить Лукашенко, представителей Абхазии, Южной Осетии и, вероятно, Приднестровья, намекая, что они могут расширить Союзное государство этими сепаратистским территориями, которые Москва отрезала от стран бывшего СССР. Возможно, это последняя попытка Лукашенко начать мирный процесс, отложить тот сладкий момент, когда Беларусь, и так оккупированное государство, окончательно потеряет суверенитет", - добавил Фейгин.