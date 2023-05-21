Лукашенко видит во главе Беларуси своего сына и рассчитывает заключить соглашение с Западом, - политолог Усов

Требуемый диктатору проект вероятного соглашения Лукашенко с Западом имеет конкретные очертания. Их описал белорусский политолог Павел Усов в интервью для издания Malanka, вышедшего 21 мая 2023 года.

Как считает Усов, в Минске осознают неизбежное поражение России в войне с Украиной и то, что предстоят новые мирные соглашения.

"Он (Лукашенко - ред.) может попытаться выторговать для себя в этих мирных соглашениях какую-нибудь позицию безопасности, например, вывести войска (войска РФ - ред.) из Беларуси, не устанавливать ядерное оружие и оставить все как есть, вернуться к статусу кво к 2022. И Запад на это пойдет. Т. е. он (Запад - ред.) может принять такое соглашение", - пояснил Павел Усов.

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"Взамен Лукашенко может выпустить политических заключенных. И его трогать не будут", - добавил политолог.

И при этом "Запад не будет требовать политической трансформации", отметил Усов.

"Для него (для Лукашенко - ред.) такой вариант мирных соглашений - абсолютно идеальный", - подчеркнул Павел Усов.

При этом следующим белорусским президентом Александр Лукашенко, по данным Усова, видит своего старшего сына Виктора Лукашенко.

Наталье Качановой, главе верхней палаты белорусского парламента, которую в последнее время стали называть вероятной преемницей Лукашенко, как заявил Усов, не доверяют силовики.