Лукашенко в Тегеране подписал документ о всестороннем сотрудничестве Беларуси и Ирана
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер Ирана Эбрахим Раиси подписали дорожную карту о сотрудничестве между странами
Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко и Раиси подписали документ по итогам переговоров, состоявшихся 13 марта в Тегеране.
Дорожная карта предполагает "всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической образовательной, культурной, художественной и туристической сферах".
Отмечается, что договоренность о разработке и подготовке документа была достигнута еще во время встречи Александра Лукашенко и Эбрахима Раиси в сентябре 2021 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
По итогам переговоров Лукашенко и Раиси также заключили соглашение о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.
Лукашенко выразил восхищение "упорством, с которым народ Ирана противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю" и при этом развивает современные технологии и ядерную энергетику.
"Беларусь и Иран могут быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединят свои усилия", - сказал Лукашенко.
- 12 марта Александр Лукашенко начал двухдневный визит в Иран.
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