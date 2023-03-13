Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко и Раиси подписали документ по итогам переговоров, состоявшихся 13 марта в Тегеране.

Дорожная карта предполагает "всестороннее сотрудничество Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической образовательной, культурной, художественной и туристической сферах".

Отмечается, что договоренность о разработке и подготовке документа была достигнута еще во время встречи Александра Лукашенко и Эбрахима Раиси в сентябре 2021 года на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По итогам переговоров Лукашенко и Раиси также заключили соглашение о передаче лиц, приговоренных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.

Лукашенко выразил восхищение "упорством, с которым народ Ирана противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю" и при этом развивает современные технологии и ядерную энергетику.

"Беларусь и Иран могут быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединят свои усилия", - сказал Лукашенко.