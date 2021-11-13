Лукашенко в последнее время активно оскорбляет Путина: белорус снова делает заявку на Кремль, - Санников

Об этом сообщил деятель белорусской оппозиции Андрей Санников в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко занял такую тактику, которую когда-то применял в отношении России. Лукашенко снова делает свою заявку на Кремль. Он делает свою заявку с поддержкой агрессивного военного блока кремлевских спецслужб, которые к нему хорошо относятся. Лукашенко показывает: я - сильнее. Не зря все эти оскорбления звучали: Путин слабак; Путин прячется в карантине от решения проблем; Путин ничего не может; за Путина что-то решают; Путин боится даже пожать людям руки, а я ничего не боюсь. То есть Лукашенко, на мой взгляд, делает заявку на Кремль, которую он уже делал в 1990-х годах", - отметил Санников.

Оппозиционер добавил, что из-за поддержки "военной спецслужбовской прослойки" Кремля Лукашенко и пошел на государственное преступление - подписал 28 направлений дальнейшей интеграции Беларуси и России, что означает сдачу интересов первой.

"После подписания 28 союзных программ Лукашенко уже стал нелегитимным правителем Беларуси для всего мира. И то, что Путин идет подписывать с преступником, с обвиняемым в преступлениях против человечности, какие-то договоры, - это значит, что Кремль совершенно точно знает, с кем они подписывают и имеют дело. Это означает, что какие-то планы на Лукашенко есть - не на Беларусь. С Беларусью другая ситуация, поскольку поглощение Россией белорусы никак не примут. К Российской Федерации будет другое отношение, если сегодня нейтральное, то в дальнейшем оно станет более негативным. Но то, что Лукашенко всегда пытались поддерживать самые агрессивные реваншистские силы в Кремле, - это факт", - отметил Андрей Санников.

Напомним, на подконтрольном режиму Александра Лукашенко минскому телевизионному каналу "Столичное телевидение" (CTV.by) несколько минут эфира вечером в субботу, 23 октября 2021 года, посвятили сравнению Лукашенко с Путиным.

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