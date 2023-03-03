Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Лукашенко в Пекине искал нового сильного хозяина
OPINION

Лукашенко в Пекине искал нового сильного хозяина

Алексей Голобуцкий
3 мартa, 2023 пятница
14:01
Мнение Алексей Голобуцкий

Белорусский диктатор поехал в Китай точно не обсуждать экономическое сотрудничество

Потому что все возможное сотрудничество — это если бы Лукашенко просто отдал весь внутренний рынок страны Китаю. Потому что даже Россия имеет в десять раз меньшую, чем Китай, экономику и является сомнительно ценным экономическим партнером (если не учитывать извлечение из нее практически при безвозмездно разнообразном сырье, от газа до древесины). А крошечная экономика Беларуси — ни о чем для такого уровня межгосударственных переговоров.

Есть версия, что Лукашенко действительно повез Си какой-то месседж от Путина. Но это вполне мог сделать сам Путин или кто-нибудь из его окружения. Лукашенко там без надобности. Тем более если предположить, что речь идет о каких-то закрытых договоренностях о поставках оружия или о предоставлении каких-то военных технологий — об этом должен бы договариваться Шойгу или Мишустин, или тот же Медведев как руководитель профильного направления. Или Герасимов. Какой стороной здесь президент Беларуси, до сих пор успешно упирающийся руками и ногами запихиванию в костер войны?

Читайте также: Путинская война с утраченными целями

Попытка сделать из Беларуси "ворота в Россию для китайского оружия" и так скрыть источник поставок, потому что США уже выразили недовольство и даже обозначили наказание (значительное ограничение доступа к американскому рынку)? Гм... Это россиянам можно было скармливать версию о "белорусских креветках и устрицах", которые появились на полках и в ресторанах после введения санкций. А рассчитывать обмануть НАТО в случае появления "из Беларуси" очевидно китайского оружия, технологий и еще чего-то даже не смешно.

Попытка сделать из Беларуси "ворота в Россию для китайского оружия" и так скрыть источник поставок, потому что США уже выразили недовольство и даже обозначили наказание (значительное ограничение доступа к американскому рынку)?

Это, напротив, больше похоже на попытку Лукашенко вырваться из объятий России. Это вполне коррелирует с тем, что уже круглый год белорусская армия успешно избегает прямого участия в войне, развязанной "союзным государством". Все же Лукашенко 29 лет у власти. Он видел многое, видел и предшественника Путина, и конец ельцинской эпохи. И, конечно, Лукашенко понятно, что дело идет до конца: год, максимум два, и путинская Россия отойдет в историю. А Лукашенко хочет спрыгнуть с поезда, пока тот еще только начал падать в бездну.

Читайте также: "Ассоциация неудачников" зря ожидает падения Украины

Грубо говоря, это сродни поиску Лукашенко нового хозяина, другой "сильной руки". Ну, не на Западе Лукашенко должен искать прикрытие – там, где он никто, непризнанный президент, диктатор, приспешник террористов и т.д.

Грубо говоря, это сродни поиску Лукашенко нового хозяина, другой "сильной руки". Ну, не на Западе Лукашенко должен искать прикрытие – там, где он никто, непризнанный президент, диктатор, приспешник террористов и т.д. Си же вполне для этого подходит: только начало третьей каденции, у власти, вероятнее всего, будет еще достаточно долго (на возраст 68-летнего Лукашенко хватит точно), Китай – огромная страна с мощной экономикой, при этом заинтересованная в плацдарме в Европе. Плюс для Си не будет никакой проблемы противостоять Путину – ведь тот гарантированно не обрадуется столь позорному бегству вассала.

Если коротко сформулировать мое предположение: Лукашенко хочет, чтобы Китай стал гарантом того, что Беларусь не заставят напрямую принять участие в войне против Украины. А успешные переговоры будут означать, что к нам не войдет армия с территории Беларуси.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Мир
Украина
Китай
Белорусь
Александр Лукашенко
война с Россией
Читайте также:
2 мартa, 2023 четверг
Блинкен и Лавров общались на полях саммита G20: говорили о ядерном соглашении и Украине
Олег Дерипаска
2 мартa, 2023 четверг
Российский олигарх Дерипаска об экономике РФ: денег нет, инвестиций не будет, нужно сократить госаппарат и силовиков
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.42
    Покупка 38.42
    Продажа 39.31
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
14:13
В столице Черногории возле здания суда мужчина взорвал гранату: погиб человек, еще пятеро ранены
14:05
Су-34
С аэродрома в российском Ейске после пожара исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34
14:03
Пригожин записал видео, где "находится в окруженном РФ Бахмуте" - это дезинформация, - Центр стратегических коммуникаций
13:37
"Юридический Рамштайн": Костин рассказал о конференции United for Justice по привлечению РФ к ответственности
13:23
Минреинтеграции инициирует постановление о принудительной эвакуации детей из районов боевых действий
13:21
От 7 до 10 лет: в Беларуси нобелевский лауреат Беляцкий и трое правозащитников приговорены к заключению за поддержку акций протеста
13:12
Сильный ветер практически без осадков: прогноз погоды на 4 марта от Наталки Диденко
13:00
В разведке оценили способность РФ изготовить радиолокационный самолет А-50 в замену поврежденному в Мачулищах
12:57
Эксклюзив
Живущий пациент. Как западные аналитики списывали Украину год назад
12:56
Украинский самолет доставил в Турцию 101 тонну гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений
12:43
США внесли 37 российских и китайских компаний в торговый черный список
12:38
Обновлено
Задержан главарь мошенников, оформивших кредиты на пропавших без вести бойцов ВСУ более чем на 2 млн грн
12:30
Не удалось продать с первой попытки: Белгород-Днестровский порт выставили на аукцион во второй раз, но снизили цену
12:08
OPINION
Шольц должен перестать "валять Шольца"
12:05
Обновлено
Россияне в дальнейшем атакуют Херсонщину: есть погибший, три человека ранены
11:59
Эксклюзив
В Японии находится более 2000 украинских беженцев, - дипломат Кеничиро
11:56
Германия просит выкупить у Швейцарии 96 списанных Leopard 2
11:55
Камышин стал внештатным советником Зеленского
11:44
Кулеба и Блинкен созвонились после саммита G20: о чем говорили
11:42
Украина вернула с временно оккупированных территорий тела 17 погибших военных
11:32
На первый в мире флот морских дронов собрали уже полмиллиарда гривен
11:25
Обновлено
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: 5 человек погибли, еще 10 считаются пропавшими без вести
11:18
Путин Меркель
В бундестаге заявили, что решения Меркель поспособствовали полномасштабному нападению РФ на Украину
11:09
Резников объяснил, почему считает применение Россией ядерного оружия маловероятным
10:59
Как раскрасить войну, отвлечь катастрофу и обмануть время – 5 книг о том, где мы на самом деле и что делать дальше
10:53
Алексей Данилов
"Лукашенко не так прост": Данилов оценил вероятность прямого вмешательства Беларуси в войну
10:49
OPINION
Николай Княжицкий
Почему вдруг "Русский добровольческий корпус" появился в Брянщине?
10:37
Украинцам предлагают выбрать в Дии новое название для Юго-Западной железной дороги
10:37
В Донецкой области из-за российских обстрелов повреждены электросети
10:26
Пилота РФ, бомбивший гражданские объекты Харьковщины, приговорили к 12 годам тюрьмы
10:25
За время полномасштабного вторжения РФ ранения получили более 930 детей
10:05
Эксклюзив
278 граждан на Киевщине остаются без вести пропавшими, - начальник Нацполиции области Небитов
10:00
OPINION
Коболев и Пивоварский. Ошибка или преступление?
09:58
"Будет главная "птица" и еще 2-3 вида": Резников убежден, что Украина вскоре получит истребители
09:55
В Луганской области российские оккупанты портят урожай "незарегистрированным" фермерам, - Гайдай
09:47
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 3 марта: сколько стоит евро и доллар на черном рынке
09:37
Британская разведка: РФ демонстрирует новую военную систему защиты бронетехники, хотя потеряла в Украине более 5000 БМП
09:35
Эксклюзив
У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец
09:08
Враг обстрелял Купянск и район: разрушены админздание, медучреждение, погибла женщина
08:50
Утром россияне обстреляли Очаков: повреждено лечебное учреждение и детсад
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV