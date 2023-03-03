Потому что все возможное сотрудничество — это если бы Лукашенко просто отдал весь внутренний рынок страны Китаю. Потому что даже Россия имеет в десять раз меньшую, чем Китай, экономику и является сомнительно ценным экономическим партнером (если не учитывать извлечение из нее практически при безвозмездно разнообразном сырье, от газа до древесины). А крошечная экономика Беларуси — ни о чем для такого уровня межгосударственных переговоров.

Есть версия, что Лукашенко действительно повез Си какой-то месседж от Путина. Но это вполне мог сделать сам Путин или кто-нибудь из его окружения. Лукашенко там без надобности. Тем более если предположить, что речь идет о каких-то закрытых договоренностях о поставках оружия или о предоставлении каких-то военных технологий — об этом должен бы договариваться Шойгу или Мишустин, или тот же Медведев как руководитель профильного направления. Или Герасимов. Какой стороной здесь президент Беларуси, до сих пор успешно упирающийся руками и ногами запихиванию в костер войны?

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Попытка сделать из Беларуси "ворота в Россию для китайского оружия" и так скрыть источник поставок, потому что США уже выразили недовольство и даже обозначили наказание (значительное ограничение доступа к американскому рынку)? Гм... Это россиянам можно было скармливать версию о "белорусских креветках и устрицах", которые появились на полках и в ресторанах после введения санкций. А рассчитывать обмануть НАТО в случае появления "из Беларуси" очевидно китайского оружия, технологий и еще чего-то даже не смешно.

Попытка сделать из Беларуси "ворота в Россию для китайского оружия" и так скрыть источник поставок, потому что США уже выразили недовольство и даже обозначили наказание (значительное ограничение доступа к американскому рынку)?

Это, напротив, больше похоже на попытку Лукашенко вырваться из объятий России. Это вполне коррелирует с тем, что уже круглый год белорусская армия успешно избегает прямого участия в войне, развязанной "союзным государством". Все же Лукашенко 29 лет у власти. Он видел многое, видел и предшественника Путина, и конец ельцинской эпохи. И, конечно, Лукашенко понятно, что дело идет до конца: год, максимум два, и путинская Россия отойдет в историю. А Лукашенко хочет спрыгнуть с поезда, пока тот еще только начал падать в бездну.

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Грубо говоря, это сродни поиску Лукашенко нового хозяина, другой "сильной руки". Ну, не на Западе Лукашенко должен искать прикрытие – там, где он никто, непризнанный президент, диктатор, приспешник террористов и т.д.

Грубо говоря, это сродни поиску Лукашенко нового хозяина, другой "сильной руки". Ну, не на Западе Лукашенко должен искать прикрытие – там, где он никто, непризнанный президент, диктатор, приспешник террористов и т.д. Си же вполне для этого подходит: только начало третьей каденции, у власти, вероятнее всего, будет еще достаточно долго (на возраст 68-летнего Лукашенко хватит точно), Китай – огромная страна с мощной экономикой, при этом заинтересованная в плацдарме в Европе. Плюс для Си не будет никакой проблемы противостоять Путину – ведь тот гарантированно не обрадуется столь позорному бегству вассала.

Если коротко сформулировать мое предположение: Лукашенко хочет, чтобы Китай стал гарантом того, что Беларусь не заставят напрямую принять участие в войне против Украины. А успешные переговоры будут означать, что к нам не войдет армия с территории Беларуси.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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