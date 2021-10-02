Лукашенко в интервью CNN пригрозил превратить Беларусь в единую с РФ военную базу

Об этом Лукашенко заявил в интервью CNN .

По его словам, в случае агрессии, Беларусь превратится в единую с РФ военную базу.

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - сказал Александр Лукашенко журналисту CNN Мэттью Чанс.

Он также назвал политику запада "безмозглой" и заявил, что Беларусь уже давно "форпостом Союзного государства Беларуси и России".

"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? У нас создана на этом западном направлении единственная фактически армия. Единственное вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим ", - отметил Лукашенко.