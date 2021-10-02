Лукашенко в интервью CNN пригрозил превратить Беларусь в единую с РФ военную базу
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости, превратит страну в единую с Россией военную базу
Об этом Лукашенко заявил в интервью CNN .
По его словам, в случае агрессии, Беларусь превратится в единую с РФ военную базу.
"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - сказал Александр Лукашенко журналисту CNN Мэттью Чанс.
Он также назвал политику запада "безмозглой" и заявил, что Беларусь уже давно "форпостом Союзного государства Беларуси и России".
"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России? У нас создана на этом западном направлении единственная фактически армия. Единственное вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных Сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим ", - отметил Лукашенко.
- Напомним, 27 сентября Лукашенко заявил о якобы "новом фронте" из-за движения Украины в НАТО .
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