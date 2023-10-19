Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине

Об этом пишет БЕЛТА.

Также президент уволил с должности посла Беларуси в Эстонии Вячеслава Качанова.

"Глава государства Александр Лукашенко уволил Игоря Сокола с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Украине и Вячеслава Качанова с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Эстонии. Соответствующие указы Президент подписал 19 октября", - говорится в сообщении.