Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об увольнении генерал-майора, ответственного за проведение мобилизации
Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.
"Генерал-майор Александр Шкиренко уволен с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.
Как сообщает Euroradio, Шкиренко был назначен на должность начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генштаба в октябре 2014 года. Год назад Лукашенко награждал его орденом "За службу Родине" ІІІ степени.
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