Лукашенко уволил ответственного за мобилизацию генерала

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Генерал-майор Александр Шкиренко уволен с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.

Как сообщает Euroradio, Шкиренко был назначен на должность начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генштаба в октябре 2014 года. Год назад Лукашенко награждал его орденом "За службу Родине" ІІІ степени.

В Гомельской области Беларуси 12 июля стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb