Лукашенко увидел "уникальный момент" для завершения войны в Украине

Об этом сообщает БЕЛТА .

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно покончить с этим конфликтом. Другого такого может не быть", – сказал он.

При этом он заявил, что война Москвы против Киева – "обеспечение безопасности для России – чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии по отношению к России". Он также заявил, что якобы российские власти, "как и с первых дней", готовы делать шаги к мирным переговорам, а вот Украина "отказалась от уже готового плана, который лежал на столе" по настоянию "Запада и американцев".

Также он считает, что если разразится конфликт между США и Китаем, то "об украинцах все забудут, поэтому договариваться нужно уже сейчас".