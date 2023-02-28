Лукашенко увидел "уникальный момент" для завершения войны в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об "уникальном моменте" для завершения "конфликта в Украине"
Об этом сообщает БЕЛТА .
"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно покончить с этим конфликтом. Другого такого может не быть", – сказал он.
При этом он заявил, что война Москвы против Киева – "обеспечение безопасности для России – чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии по отношению к России". Он также заявил, что якобы российские власти, "как и с первых дней", готовы делать шаги к мирным переговорам, а вот Украина "отказалась от уже готового плана, который лежал на столе" по настоянию "Запада и американцев".
Также он считает, что если разразится конфликт между США и Китаем, то "об украинцах все забудут, поэтому договариваться нужно уже сейчас".
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не верит в окончание войны путем переговоров с Россией, считает "мир может быть только когда Путин будет повержен.
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