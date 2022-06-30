Лукашенко уверяет, что у Беларуси нет складов с ядерным оружием
Самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что в настоящее время в стране нет складов с ядерным оружием
Об этом Лукашенко заявил во время встречи с главой МИДа России Сергеем Лавровым.
"Склады ядерных боеприпасов - в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки", - сказал Лукашенко.
По его словам, Беларусь и Россия еще не ответили зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, сделано в этом плане "только полшага".
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