Об этом Лукашенко заявил во время встречи с главой МИДа России Сергеем Лавровым.

"Склады ядерных боеприпасов - в России, у нас их нет. И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь и Россия еще не ответили зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, сделано в этом плане "только полшага".

25 июня Путин пообещал Лукашенко новые "искандеры" и модернизацию самолетов Су-25.

В ночь с 24 на 25 июня 2022 г. РФ возобновила применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" для ударов по Украине из Беларуси.

19 мая Лукашенко заявил , что Беларусь "купила" у России "искандеры" и С-400.

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