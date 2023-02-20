Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"После визита в Москву Лукашенко исчез с экранов. Но сегодня утром он собрал совещание Совета безопасности. Главной темой, которая сейчас обсуждается в Минске, является тема ситуации вокруг Беларуси, и это связано с войной и темой народного ополчения. Принятие закона, который говорит, что, используя опыт войны в Украине, нужно быть готовыми к тому, что каждый житель Беларуси должен уметь пользоваться оружием, чтобы защитить свою землю", - подчеркнул Латушко.

Оппозиционер также добавил, что Путин заставляет Лукашенко больше заангажироваться в войну, а Лукашенко пытается выторговать свое участие и поддержку России в меньшей степени.

"Отсутствие коммуникации после встречи Лукашенко с Путиным говорит о том, что Путин не хочет давать еще больше денег Лукашенко, а Лукашенко хочет больше денег. У них был главный спор на этот счет – сколько заплатит Путин за то, что сделает Лукашенко", - пояснил Латушко.