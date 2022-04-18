Лукашенко угрожает только ядерным оружием Путина, потому что знает, что его режиму придет конец, - Огрызко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.ТV.



“Что касается Лукашенко, то я считаю, что это тот случай, когда человек сам себя загнал в тупик и теперь пытается всеми способами выйти из него. Однако Лукашенко оказался в ситуации, которую он уже не разрешит. Режим Лукашенко окончательно обрек себя на поражение. Никакой перспективы у Лукашенко нет. Он теряет власть", - пояснил Огрызко.



Дипломат подчеркнул, что Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной, понимая, что это будет катастрофа для него.



"Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной, потому что знает, что это станет катастрофой для него. Однако он пытается показать той части белорусов, которые верят в него, что он держит власть под контролем. Лукашенко угрожает соседним государствам, потому что хочет доказать, что его режим является действенным. Но это очень его большая ошибка", - добавил Огрызко.



Огрызко отметил, что Лукашенко повторяет ошибки Путина, пытаясь угрожать соседним государствам.



Лукашенко допускает те же ошибки, что и Путин. Он на сегодняшний день остается лишь с одним аргументом - ядерное оружие. Ядерного оружия у Лукашенко нет, поэтому он и говорит, что боевые действия могут перенестись на территории европейских государств", - добавил Огрызко.