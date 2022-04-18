Лукашенко угрожает только ядерным оружием Путина, потому что знает, что его режиму придет конец, - Огрызко
Дипломат Владимир Огрызко считает, что Лукашенко сам создал себе проблемы и теперь пытается их решить, чтобы удержаться у власти
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.ТV.
“Что касается Лукашенко, то я считаю, что это тот случай, когда человек сам себя загнал в тупик и теперь пытается всеми способами выйти из него. Однако Лукашенко оказался в ситуации, которую он уже не разрешит. Режим Лукашенко окончательно обрек себя на поражение. Никакой перспективы у Лукашенко нет. Он теряет власть", - пояснил Огрызко.
Дипломат подчеркнул, что Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной, понимая, что это будет катастрофа для него.
"Лукашенко не хочет вступать в войну с Украиной, потому что знает, что это станет катастрофой для него. Однако он пытается показать той части белорусов, которые верят в него, что он держит власть под контролем. Лукашенко угрожает соседним государствам, потому что хочет доказать, что его режим является действенным. Но это очень его большая ошибка", - добавил Огрызко.
Огрызко отметил, что Лукашенко повторяет ошибки Путина, пытаясь угрожать соседним государствам.
Лукашенко допускает те же ошибки, что и Путин. Он на сегодняшний день остается лишь с одним аргументом - ядерное оружие. Ядерного оружия у Лукашенко нет, поэтому он и говорит, что боевые действия могут перенестись на территории европейских государств", - добавил Огрызко.
- Напомним, энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что планируется остановка одного из двух нефтеперерабатывающих заводов в Беларуси из-за отсутствия спроса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное