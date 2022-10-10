Лукашенко уезжает из Беларуси 11 октября в международную поездку
Александр Лукашенко 11-14 октября совершит визиты за границу
Об этом сообщает Белта .
Визит в Таджикистан состоится 11-12 октября. В Душанбе Лукашенко проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.
Во второй день визита Лукашенко также проведет в столице Таджикистана ряд встреч.
Одновременно с официальным визитом президента в Душанбе пройдет Таджикско-белорусский инвестиционный форум, организованный экспозицией белорусских производителей Made in Belarus.
После завершения официального визита в Таджикистан Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13-14 октября он примет участие в заседании совета глав государств СНГ.
Важно, что Лукашенко покидает страну после того, как их МИД обвинил Украину в подготовке удара на Беларусь.
- Напомним, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 6 батальонов
- Также украинские Вооруженные Силы сообщают, что в Беларусь доставили иранские дроны-камикадзе.
- К слову, министр обороны Литвы считает , что вместо ядерного оружия Россия активирует Беларусь.
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