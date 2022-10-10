Лукашенко уезжает из Беларуси 11 октября в международную поездку

Об этом сообщает Белта .

Визит в Таджикистан состоится 11-12 октября. В Душанбе Лукашенко проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Стороны обсудят расширение сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере, реализацию текущих и перспективных проектов.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета международных документов.

Во второй день визита Лукашенко также проведет в столице Таджикистана ряд встреч.

Одновременно с официальным визитом президента в Душанбе пройдет Таджикско-белорусский инвестиционный форум, организованный экспозицией белорусских производителей Made in Belarus.

После завершения официального визита в Таджикистан Александр Лукашенко отправится с рабочим визитом в Казахстан. В Астане 13-14 октября он примет участие в заседании совета глав государств СНГ.

Важно, что Лукашенко покидает страну после того, как их МИД обвинил Украину в подготовке удара на Беларусь.

Напомним, что Беларусь сосредоточила на границе с Украиной 6 батальонов

Также украинские Вооруженные Силы сообщают, что в Беларусь доставили иранские дроны-камикадзе.

К слову, министр обороны Литвы считает , что вместо ядерного оружия Россия активирует Беларусь.