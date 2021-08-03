"Лукашенко убивает собственных граждан, на этот раз - в Украине": европейские политики реагируют на гибель Шишова

Еспресо.TV делится реакцией европейских политиков относительно вероятного убийства Виталия Шишова.



Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс шокирован произошедшим.



"Шокирующие новости о смерти белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Мои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Необходимо провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к его смерти", - написал он.

Литовский евродепутат Петрас Аустревичюс назвал произошедшее в Киеве "актом терроризма".

"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", - написал он.

Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся

На утро вторника, 3 августа, его нашли повешенным в парке.

В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались

Виола фон Крамон, немецкий депутат от "Зеленых" назвала это событие еще одним ночным кошмаром.Британский посол в Украине Мелинда Симонс выразила соболезнования семье Виталия Шишова и заявила, что ожидает от правоохранителей быстрой реакции и результатов расследования.