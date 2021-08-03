"Лукашенко убивает собственных граждан, на этот раз - в Украине": европейские политики реагируют на гибель Шишова
Европейские политики активно реагируют на найденного в Киеве повешенным после исчезновения белорусского активиста Виталия Шишова
Еспресо.TV делится реакцией европейских политиков относительно вероятного убийства Виталия Шишова.
Так, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс шокирован произошедшим.
"Шокирующие новости о смерти белорусского активиста Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Мои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Необходимо провести тщательное расследование обстоятельств, приведших к его смерти", - написал он.
Литовский евродепутат Петрас Аустревичюс назвал произошедшее в Киеве "актом терроризма".
"Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко", - написал он.
Виола фон Крамон, немецкий депутат от "Зеленых" назвала это событие еще одним ночным кошмаром. Британский посол в Украине Мелинда Симонс выразила соболезнования семье Виталия Шишова и заявила, что ожидает от правоохранителей быстрой реакции и результатов расследования.
- Напомним, 2 августа Виталий Шишов вышел на прогулку в Киеве и не вернулся
- На утро вторника, 3 августа, его нашли повешенным в парке.
- В Белорусском доме, чьим соучредителем был Виталий Шишов, заявили о слежке за ним.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что по поводу слежки в полицию не обращались
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное