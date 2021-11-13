Лукашенко ставит военные палатки на польской границе
Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко распорядился обустроить быт беженцев из стран Ближнего Востока, стихийно селящихся на белорусско-польской границе и пытающихся прорваться в Евросоюз
Об этом он заявил на совещании с руководителями подконтрольных ему силовых ведомств, рассказывает Еспресо.TV .
На границе с Польшей будут ставить военные палатки. Официально – для сбора и распределения гуманитарной помощи, а также продуктовых наборов.
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"Сегодня с самого утра от "президента" поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вместе вся поступающая помощь.
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Там будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди других беженцев", - сообщает в субботу, 13 ноября 2021 года, ТГ-канал Пул первого, который ведет пресс-служба Лукашенко.
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"Ответственные уже приступили к выполнению задачи", - отметили у Лукашенко.
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