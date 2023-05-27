Лукашенко стало плохо в Москве, проведено промывание крови, - белорусский оппозиционер Цепкало

Об этом Цепкало заявил у себя в ТГ-канале вечером в субботу, 27 мая 2023 года.

"Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями срочно был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где сейчас и находится. На выведение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным" , – отметил оппозиционер.

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По словам Цепкало, организованные мероприятия по спасению Лукашенко "преследовали цель отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении".

Как отмечает Валерий Цепкало, врачи предупреждают о возможных рецидивах.