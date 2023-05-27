Лукашенко стало плохо в Москве, проведено промывание крови, - белорусский оппозиционер Цепкало
По информации одного из лидеров белорусской оппозиции, дипломата и политэмигранта Валерия Цепкало, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко госпитализировали во время нынешнего пребывания в столице РФ
Об этом Цепкало заявил у себя в ТГ-канале вечером в субботу, 27 мая 2023 года.
"Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями срочно был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы, где сейчас и находится. На выведение его из состояния, оцененного врачами как критическое, были направлены лучшие специалисты. Было проведено промывание крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным" , – отметил оппозиционер.
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По словам Цепкало, организованные мероприятия по спасению Лукашенко "преследовали цель отвести спекуляции о возможном участии Кремля в его отравлении".
Как отмечает Валерий Цепкало, врачи предупреждают о возможных рецидивах.
- Напомним, 9 мая на параде в Москве Лукашенко выглядел очень нездоровым. На руке у него был заметен медицинский бинт, который надевают после капельниц. Тогда он отказался от завтрака с Путиным и лидерами стран-членов ОДКБ и по состоянию здоровья отказался идти возлагать цветы.
- На несколько дней он полностью выпал из публичного пространства. Независимые белорусские медиа рассказывали о госпитализации Лукашенко.
- 23 мая глава Беларуси заявил, что имел проблемы с "аденовирусом" .
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