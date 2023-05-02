Об этом сообщает Белта.

Лукашенко заявил, что ситуация вокруг Беларуси остается сложной - вблизи границ "возрастает военный потенциал НАТО и происходят провокации".

"Отложить это совещание мы не могли: ситуация нас заставляет реагировать на складывающуюся ситуацию. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел услышать исчерпывающие предложения по противодействию", - сказал Лукашенко.

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель во время совещания заявил, что по данным разведки "прогнозируется значительное обострение складывающейся вокруг Беларуси оперативной обстановки".