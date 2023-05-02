Лукашенко созвал силовиков из-за "обострения" на границе Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал силовиков из-за "роста военного потенциала НАТО и провокации на границе"
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко заявил, что ситуация вокруг Беларуси остается сложной - вблизи границ "возрастает военный потенциал НАТО и происходят провокации".
"Отложить это совещание мы не могли: ситуация нас заставляет реагировать на складывающуюся ситуацию. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные меры на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов. В последнее время такие случаи участились. Поэтому я хотел услышать исчерпывающие предложения по противодействию", - сказал Лукашенко.
Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель во время совещания заявил, что по данным разведки "прогнозируется значительное обострение складывающейся вокруг Беларуси оперативной обстановки".
- 18 апреля Александр Лукашенко встретился в Минске с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным.
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