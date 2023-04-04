Об этом сообщила его пресс-служба.

Согласно сообщению, 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета так называемого Союзного государства Беларуси и России.

"Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ", - говорится в сообщении.

"Еще одна ключевая тема – разработка Концепции безопасности Союзного государства", – добавили в Лукашенко.

Накануне, 5 апреля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу, на которой обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений.

Предметом разговора станут импортозамещение, углубление сотрудничества, развитие высокотехнологичных отраслей, а также международная обстановка, отметили в пресс-службе.