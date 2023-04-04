Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в РФ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко посетит российского диктатора Владимира Путина, чтобы обсудить международную обстановку
Об этом сообщила его пресс-служба.
Согласно сообщению, 6 апреля Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета так называемого Союзного государства Беларуси и России.
"Участники мероприятия рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ", - говорится в сообщении.
"Еще одна ключевая тема – разработка Концепции безопасности Союзного государства", – добавили в Лукашенко.
Накануне, 5 апреля, Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут отдельную двустороннюю встречу, на которой обсудят широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений.
Предметом разговора станут импортозамещение, углубление сотрудничества, развитие высокотехнологичных отраслей, а также международная обстановка, отметили в пресс-службе.
- В декабре прошлого года Лукашенко и Путин встретились в Белоруссии.
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