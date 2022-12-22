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Лукашенко собрал силовиков, чтобы поговорить о "готовности соседей напасть"

22 декабря, 2022 четверг
11:56
Общество

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком

Об этом сообщает сайт Лукашенко.

"Хочешь мира – готовься к войне... Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим обучение. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил и свои вооруженные силы. Точка", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко уверяет, что в опрокидывании войск ближе к границе с Украиной якобы нет "никакого иного замысла, никакой конспирологии".

Он подчеркнул, что якобы не может исключать, что против Беларуси "может быть развернута агрессия". Он также добавил, что якобы даже видит такую готовность со стороны соседей.

  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.
  • Уже 19 декабря Путин посетил Минск, где встретился с Лукашенко. Также на встречу с белорусским коллегой прибывал глава минобороны РФ Сергей Шойгу.
  • Появилась информация от Белорусского Гаюна, что Россия начала опрокидывание на юг Беларуси техники, которую раньше привезли на полигоны с мобилизованными ВС РФ. 20 декабря фиксировали перевозку танков, грузовиков и личного состава вооруженных сил России с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что наряду с белорусско-украинской границей не зафиксировано резкого увеличения ни военной техники, ни личного состава российских военных.

  • Военный и общественный деятель генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун уверен, что ВСУ смогут остановить и разбить белорусскую армию, если она пересечет границу с Украиной.

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