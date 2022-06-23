Лукашенко снова приехал к Путину
Самопровозглашенный президент Беларуси приехал к российскому президенту
Лукашенко проведет неформальное общение с Путиным в Подмосковье.
Официальная часть переговоров намечена на субботу, 25 июня.
- 23 июня в эфире Эспрессо глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг, генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что Лукашенко не пойдет на прямую конфронтацию с Украиной, но оптимизирует провокационные действия на границах.
- Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге заявил, что расконсервированную технику в Беларуси могут перебросить на Донецкое направление.
- Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко очень быстро потеряет свой пост, если пойдет войной против Украины, ведь белорусы не хотят воевать на стороне россиян.
- 17 июня появилась информация, что президент Беларуси Александр Лукашенко после разговоров с президентом России Путиным анонсировал передел мира и добавил, что "будут трещать такие страны, как Беларусь, Чехия, Австрия, Швейцария".
- 21 июня спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что Беларусь на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточила до 7 батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.
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