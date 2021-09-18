Лукашенко сконцентрировал более 10 тыс. мигрантов для гибридной атаки на ЕС, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Беларуси сконцентрировано более 10 тыс. мигрантов, которых могут использовать для гибридной атаки на Евросоюз
Об этом Моравецкий заявил на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве, сообщает Delfi.lv.
"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 тыс., может и больше лицюдей, перемещенных с Ближнего Востока, в основном - из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", - сказал Моравецкий.
Он добавил, что минский режим осуществляет против Литвы и Польши "провокацию, которая была инспирирована в Москве".
В свою очередь, Шимоните подчеркнула, что Польша и Литва охраняют не только свои границы, но и границы ЕС.
"Я хочу обратить внимание на то, что восточные соседи отличаются одним свойством, использование которого мы наблюдали много раз. Они склонны обвинять другие государства в том, что делают сами. Например, обвиняют Европу в переписывании истории, хотя сами переписывают историю до такой степени, что пытаются забыть пакт Молотова - Риббентропа ", - сказала Шимоните.
- Напомним, 18 сентября самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко назвал литовскую столицу Вильнюс и польский город Белосток "белорусскими".
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