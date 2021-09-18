Лукашенко сконцентрировал более 10 тыс. мигрантов для гибридной атаки на ЕС, - Моравецкий

Об этом Моравецкий заявил на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве, сообщает Delfi.lv.

"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 тыс., может и больше лицюдей, перемещенных с Ближнего Востока, в основном - из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что минский режим осуществляет против Литвы и Польши "провокацию, которая была инспирирована в Москве".

В свою очередь, Шимоните подчеркнула, что Польша и Литва охраняют не только свои границы, но и границы ЕС.

"Я хочу обратить внимание на то, что восточные соседи отличаются одним свойством, использование которого мы наблюдали много раз. Они склонны обвинять другие государства в том, что делают сами. Например, обвиняют Европу в переписывании истории, хотя сами переписывают историю до такой степени, что пытаются забыть пакт Молотова - Риббентропа ", - сказала Шимоните.