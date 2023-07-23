Лукашенко сказал Путину, что вагнеровцы просятся на "экскурсию в Варшаву"

Об этом он сказал на встрече с руководителем России Владимиром Путиным в воскресенье, 23 июля 2023 г., в Санкт-Петербурге, передает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Возможно, и не стоило говорить. Но скажу, что нас начали "напрягать" вагнеровцы. Просят на Запад: "Позвольте нам!" Я говорю: "Вам зачем на Запад туда?" Ну, и исподтишка... Мы же контролируем, что происходит.

Польский город Жешув, по словам Александра Лукашенко, интересует вагнеровцев, поскольку через него Украина получает западную военную технику.

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"А Жешув для них неприемлем. Когда они воевали под Бахмутом (Лукашенко сказал "Артемовском" - ред.), они же знают, откуда шла военная техника. У них это внутри сидит. Жешув - это беда", - отметил самопровозглашенный белорусский президент.

"Конечно, я держу их в центре Беларуси, как договорились. Не хотелось бы туда их передислоцировать. Потому что у них настроения плохие. И нужно отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства", - добавил Лукашенко.

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При этом он попросил Путина "смотреть" за этой ситуацией. Этих слов нет ни в сообщении БЕЛТА, ни в пресс-релизе на его сайте, но они есть в конце видео с упомянутым фрагментом его разговора с Путиным. Видео разместил в телеграмме российский пропагандист из пула Кремля Павел Зарубин.

"Это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу тоже, чтобы вы смотрели этот вопрос у себя", - подытожил Лукашенко.

Лукашенко прибыл с визитом в Путин вечером в субботу, 22 июля. Переговоры будут продолжаться, включая понедельник, 24 июля.