Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Нужно понимать, что нам показывает Лукашенко и его режим и что на самом деле происходит, то есть ради чего вся эта показуха. Первое и самое главное то, что мы увидели и услышали, что Лукашенко объявил внезапную переброску войск Республики Беларусь в другие места расположения, где Лукашенко имитирует готовность к развертыванию войск. На мой взгляд, самая главная причина, почему Лукашенко в декабре начал такие показушные маневры, это получение от РФ и самого Путина скидки на газ, за который, возможно, Беларусь и платить не будет", - отметил народный депутат Украины.



Валентин Наливайченко отметил, что таким образом Лукашенко показывает, какой он союзник и беларусские войска готовы мерзнуть в лесах и болотах Беларуси, поддерживая Путина как агрессора.



"К тому же до Лукашенко уже дошло, что Польша, Украина и другие страны-члены НАТО являются единым союзом, единой антипутинской коалицией. Новые танки, новое вооружение, системы ПВО Patriot появляются на территории Польши, которая также имеет общую границу с Республикой Беларусь. Режим Лукашенко понимает, что кроме Путина, его денег и газа, у него ничего не остается. Я уже не говорю о санкциях, об ограниченни в торговле, о потере товарооборота с Украиной, объем которого был огромен, $6 млрд в год, а сейчас это все потеряно из-за абсолютно проигрышной и дурацкой позиции самого Лукашенко в поддержке агрессии Путина против Украины", - подчеркнул Наливайченко.

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