Такое мнение он выразил в эфире Еспресо.

"Лукашенко глубоко советский человек: хотя он и видит, что российская спецоперация идет не так, но подсознательно верит, что Россия не может проиграть. И это его останавливает. Даже на заседании ОДКБ в Ереване, когда Пашинян позволил себе демарш, говорят, что Лукашенко пошутил, сказав Путину: "Не бойтесь, Владимир Владимирович, я последним выйду из ОДКБ, а может, и первым". Это имело реакцию, Путин понял, что последний вассал усомнился, поэтому быстренько в Минск был отправлен Шойгу, а потом и сам Путин приехал, почувствовав шатание", - прокомментировал руководитель "Белого легиона".

Сергей Бульба напомнил, что также были две поездки Лукашенко в ОАЭ, между которыми еще был его визит в Зимбабве.

"Лукашенко взял с собой всех трех сыновей, поэтому было впечатление, что он уехал показывать и делить имущество между своими сыновьями. Говорят, что в Зимбабве Лукашенко интересует добыча золота и лития, однако эти два бизнеса контролируются китайцами, и как он попытается с ними договориться, информации нет. Кроме того, на складах Беларуси собралось готовой продукции на $6 млрд, соответственно, Лукашенко нужно это кому-то спихнуть. Но в Зимбабве рассматривают долгосрочные инвестиции, поэтому вложить деньги, чтобы начали сразу работать, там не получится, поэтому можно что-то на что-то обменять. После Зимбабве Лукашенко снова вернулся в ОАЭ, но там был интересный момент – скорее всего американцы намекнули арабам, что нежелательно протягивание Лукашенко там его семейного бизнеса. Закончилось все тем, что Лукашенко провожал министр внутренних дел, то есть это намек, что "у нас из-за вас проблемы"", - рассказал беларусский общественный деятель.

Бульба отметил, что, прилетев в Минск, Лукашенко заговорил об инвестициях из ОАЭ, то есть, похоже, он свои деньги теперь будет оттуда выводить, а вариантов куда вывести деньги, кроме Беларуси, особо нет.

"По возвращении Лукашенко в Минск зашла речь о возобновлении того алгоритма, который себе проделал Назарбаев. То есть у Лукашенко сейчас период, когда он серьезно загнал себя в тупик и у него фактически не осталось возможности для маневра", - подытожил руководитель "Белого легиона" .