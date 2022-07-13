Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ход мнения интересен, что россияне заинтересованы в том, чтобы украинскими руками уничтожить Лукашенко, обезглавить Беларусь, легче и проще им завладеть. Попугать Лукашенко такими сценариями можно и стоит. Я считаю, что Лукашенко - самый удобный президент Беларуси для России", - .

Также политический аналитик добавил, что Лукашенко не контролирует русские войска на территории Беларуси, в чем сам признается вслух.

"Он говорит, что в Беларуси с Россией общая армия. Менять Лукашенко на кого-то другого и рисковать тем, что процедура его изменения не пройдет гладко и еще таким образом, чтобы он потерпел поражение от Украины, укрепив Украину - это оптимистичный сценарий для нас" , – подчеркнул Горбач.

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