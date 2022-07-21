Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

Лукашенко демонстрирует, что он изо всех сил пытается подготовиться к началу военной операции против Украины, но ему постоянно что-то мешает. Лукашенко понимает, что если он вступит в войну против Украины, Вооруженные силы Украины очень быстро уничтожат его войска. Ведь армия Беларуси никогда не участвовали в вооруженных конфликтах - опыта у них нет", - отметил Самусь.

Военный эксперт добавил, что Лукашенко тоже не хочет вступать в войну, ведь надеется, что сможет избежать ответственности.

"Я убежден, что Лукашенко лично пообещал Путину, что он примет участие в войне против Украины. Возможно и неоднократно. Главный мотив Лукашенко не участвовать в войне на стороне России – надежда, что в случае падения режима Путина ему удастся избежать ответственности со стороны международного суда", - заметил Михаил Самусь.

5 июля дипломат Валерий Чалый выразил мнение, что президент России Путин хочет столкнуть самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко из НАТО, чтобы уже потом РФ договаривалась с Альянсом на равных .

6 июля политический эксперт Зиновий Свереда выразил мнение, что война очень скоро перейдет на территорию России и Белоруссии .

9 июля российский оппозиционный политик Марк Фейгин рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не выступает против Вооруженных сил Украины, понимая, что ракеты долетят до всех его дворцов .

13 июля боец ВСУ Игорь Лапин выразил мнение, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко принял решение вступить в войну против Украины .

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