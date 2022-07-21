Лукашенко саботирует участие Беларуси в войне, ведь ВСУ уничтожат белорусскую армию, - военный эксперт Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко саботирует участие в войне России против Украины, понимая, что ВСУ уничтожат белорусскую армию
Эксперт поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
Лукашенко демонстрирует, что он изо всех сил пытается подготовиться к началу военной операции против Украины, но ему постоянно что-то мешает. Лукашенко понимает, что если он вступит в войну против Украины, Вооруженные силы Украины очень быстро уничтожат его войска. Ведь армия Беларуси никогда не участвовали в вооруженных конфликтах - опыта у них нет", - отметил Самусь.
Военный эксперт добавил, что Лукашенко тоже не хочет вступать в войну, ведь надеется, что сможет избежать ответственности.
"Я убежден, что Лукашенко лично пообещал Путину, что он примет участие в войне против Украины. Возможно и неоднократно. Главный мотив Лукашенко не участвовать в войне на стороне России – надежда, что в случае падения режима Путина ему удастся избежать ответственности со стороны международного суда", - заметил Михаил Самусь.
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