Лукашенко решил вступить в войну против Украины, но еще не знает, как это сделать, - боец ВСУ Лапин
Командир батальона специального назначения ВСУ Игорь Лапин убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко принял решение вступить в войну против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я считаю, что белорусская армия вряд ли развернется и пойдет против России. Военная машина не может внезапно принять решение. Выступили против украинцев, получили по носу, а затем развернулись и пошли против россиян. Такого не будет. Во-первых, те, кто получил по носу уже не пойдут никуда воевать. Во-вторых, у белорусских силовиков с хорошей зарплатой нет смысла идти против тех, кто им платит", - пояснил Лапин.
Боец ВСУ также отметил, что решение об участии Беларуси в войне против Украины Лукашенко уже принял.
"Давайте будем реалистами. Лукашенко уже решил участвовать в войне против Украины. Однако пока он не знает, как это сделать. Для нас главным вопросом остается, настолько белорусская армия может нам навредить и как быстро ВСУ с ними расправится. Поэтому для меня лично вопрос участия Беларуси в войне против Украины не стоит.Для меня важно столь глубоко они смогут зайти на нашу территорию и как мы среагируем.Нужно уже сейчас относиться к этой угрозе очень серьезно.Мы неоднократно говорили до войны, что Путину ничего не интересно без Киева, а на столицу можно идти только с территории Беларуси. Так оно и произошло. Такая же ситуация и сегодня", – добавил он.
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