Об этом говорится в поздравлении, которое самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко направил участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Остаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прилагает максимум усилий по укреплению взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами разного характера. Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - отметил он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что это не отменяет мирных инициатив, выдвинутых белорусской стороной в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты.

Ядерное оружие в Беларуси: что известно

Еще с середины марта президент РФ Владимир Путин начал шантажировать мир ядерным оружием и заявил, что до 1 июля в Беларуси будет достроено хранилище для российского тактического ядерного оружия.

В то же время в Институте изучения войны сообщили, что Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины. По мнению экспертов, объявление о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет отношения к риску разжигания ядерной войны, который остается очень низким. Таким образом, Путин лишь пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации.

На следующий день после заявления Путина секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.

В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".

Международная инициатива по запрещению ядерного оружия (ICAN) отметила, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к катастрофе.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН. Также там обратились к белорусскому обществу с призывом не допустить преступлений России на их территории, ведь это еще больше превратит страну в заложника Москвы и будет иметь катастрофические последствия в будущем.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что оно может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране. 16 июня Путин сообщил, что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия еще не переместила в Беларусь ни одной ядерной боеголовки. Он убежден, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины.