Об этом в эфире Еспресо заявил заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси и руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.

Он прокомментировал предложение белорусского диктатора Александра Лукашенко обменять польского журналиста Анджея Почобута на Павла Латушко и членов НАУ.

"Фактически Лукашенко озвучил на весь мир, что у него есть заложники и он хочет их обменять на граждан Беларуси. Это нарушение всех норм международного права. Он готов осуществлять торговлю и обмен, в том числе по отношению ко мне. Он добавил, что ему нужны члены моей команды – Народного антикризисного управления”, – отметил Латушко.

Оппозиционер добавил, что члены НАУ отреагировали на это публичное заявление Лукашенко и приняли решение.

"14 мужчин из состава НАУ проголосовали единогласно, что мы готовы идти на обмен, но есть наши условия. Эти условия – освобождение всех политических заключенных Беларуси. Лукашенко не может простить то, что я – министр, посол, – перешел на сторону народа. Он считает это личным оскорблением и унижением, поэтому рассматривает меня в плоскости личного врага. Угрозы убийства, похищения, физического насилия перманентны. Также есть фейковые инсинуации по отношению ко мне. Нас хотят демотивировать. У меня есть заочный приговор – 18 лет тюрьмы. Я не меняю свою позицию – я буду бороться против этого режима за свободу и демократию Беларуси", - подытожил он.