Лукашенко рассказал подробности "спецоперации" белорусского КГБ в Украине
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности "спецоперации", которую КГБ якобы провел на территории Украины
Об этом сообщает БелТА.
По его словам, сотрудники комитета государственной безопасности провели в Украине операцию по освобождению нескольких десятков белорусских граждан.
"Явно не по своей воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась "спецоперация" РФ, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их нужно было возвращать" домой, в семье", – сказал Лукашенко.
Он также утверждает, что двоих граждан Беларуси еще до проведения "операции" якобы убили украинцы.
"Я помню, тогда сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем даже острую спецоперацию для увольнения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и уволить наших людей. При вашем непосредственном участии под вашим руководством была совершена эта операция без всякого выстрела. По-моему, в Украине так и никто не разобрался, как это произошло", - сказал Лукашенко во время награждения сотрудников КГБ.
- 7 апреля Александр Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности заявил об успешной специальной операции "по освобождению белорусов" с территории Украины.
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