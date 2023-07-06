Лукашенко рассказал, каким образом ядерное оружие доставили из РФ в Беларусь
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие в страну доставляют "не по земле"
Об этом пишут белорусские СМИ.
Он подчеркнул, что "определенное количество" ядерных боеголовок уже перемещено на территорию Беларуси. Диктатор утверждает, что они находятся под надежной охраной.
"По земле мы ядерные боеголовки не перемещали", – рассказал Лукашенко.
Белорусский диктатор также заявил, что страна не будет никого атаковать ядерным оружием. По его словам, она "предназначена исключительно для обороны" и "цели уже определены".
"Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", - сказал глава Беларуси.
Лукашенко утверждает, что только он и белорусский народ будут решать, когда использовать ядерное оружие.
"Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет", - объясняет он.
- Президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Позже Лукашенко объявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
- 13 июня Лукашенко заявил , что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.
- В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал , что расположение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины.
- Позже Путин сообщил , что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси после 7-8 июля, когда для него подготовят необходимые сооружения.
- 14 июня Лукашенко заявил , что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ - он утверждает, что оно втрое мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму и Нагасаки.
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