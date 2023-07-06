Лукашенко рассказал, каким образом ядерное оружие доставили из РФ в Беларусь

Об этом пишут белорусские СМИ.

Он подчеркнул, что "определенное количество" ядерных боеголовок уже перемещено на территорию Беларуси. Диктатор утверждает, что они находятся под надежной охраной.

"По земле мы ядерные боеголовки не перемещали", – рассказал Лукашенко.

Белорусский диктатор также заявил, что страна не будет никого атаковать ядерным оружием. По его словам, она "предназначена исключительно для обороны" и "цели уже определены".

"Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", - сказал глава Беларуси.

Лукашенко утверждает, что только он и белорусский народ будут решать, когда использовать ядерное оружие.

"Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет", - объясняет он.