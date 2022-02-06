Лукашенко работал надзирателем в тюрьме и склонен к самоубийству, - белорусский политолог
Чтобы понимать слова самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко, следует помнить некоторые подробности его биографии
Об этом заявил белорусский политолог Дмитрий Болкунец, ныне живущий и работающий в Европе, передает Еспресо.TV .
"Во время работы тюремным надзирателем в Шкловской колонии в его обязанности входило разносить еду и следить за порядком. Уволили его после применения неправомерной физической силы против заключенных. Именно во время работы в колонии произошла одна попытка суицида", - отмечает Болкунец.
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"Второй раз Лукашенко предпринял попытку совершить суицид в 2003 году. Подробности когда-нибудь возможно расскажет одна дама, которую в феврале 2004 года прямо из кабинета отправили в "американку" (изолятор, - ред.) КГБ. Она может многое рассказать. Вряд ли заговорит охранник, который его доставал из петли. Интересно, что с ним", - добавил политолог.
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