Лукашенко пытается стоять в стороне, но Путин хочет воевать в Украине руками белорусской армии, - Казарин

Боец ТРО рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Белорусский диктатор Лукашенко пытался стоять в стороне от российского вторжения в Украину. Чтобы иметь право "носить белое пальто" и говорить о том, что Беларусь не воюет с Украиной и это только российское дело", - отметил Казарин.



Журналист добавил, что учитывая потери российской армии в Украине и отсутствие резервов, стремление Российской Федерации к участию Беларуси в войне вполне логично.



"Учитывая то, что Россия пытается найти пушечное мясо в любом месте: от военкоматов до частных военных компаний и Сирии, понятно, что Путин и его окружение хотели бы воевать с Украиной руками белорусской армии. Мы живем во время "никогда не говори никогда", так что возможность участия Беларуси в войне России против Украины нельзя исключать", - заметил Павел Казарин.

Напомним, подконтрольный режиму Лукашенко чрезвычайный и уполномоченный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол заявил, что, кроме него, с украинской территории выехали еще 10 сотрудников посольства.

19 марта председатель правления "Укрзализныци" Александр Камишин заявил, что между Беларусью и Украиной нет железнодорожного сообщения.

В МВД сообщили, что российская военная техника подходит к белорусско-украинской границе.