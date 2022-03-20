Лукашенко пытается стоять в стороне, но Путин хочет воевать в Украине руками белорусской армии, - Казарин
Журналист, боец Территориальной обороны Киева Павел Казарин считает, что белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается стоять в стороне от войны России против Украины, но президент РФ Путин хочет воевать руками белорусской армии
Боец ТРО рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Белорусский диктатор Лукашенко пытался стоять в стороне от российского вторжения в Украину. Чтобы иметь право "носить белое пальто" и говорить о том, что Беларусь не воюет с Украиной и это только российское дело", - отметил Казарин.
Журналист добавил, что учитывая потери российской армии в Украине и отсутствие резервов, стремление Российской Федерации к участию Беларуси в войне вполне логично.
"Учитывая то, что Россия пытается найти пушечное мясо в любом месте: от военкоматов до частных военных компаний и Сирии, понятно, что Путин и его окружение хотели бы воевать с Украиной руками белорусской армии. Мы живем во время "никогда не говори никогда", так что возможность участия Беларуси в войне России против Украины нельзя исключать", - заметил Павел Казарин.
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