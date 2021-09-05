Лукашенко - пятый пакет санкций, народу - помощь. На форуме министров иностранных дел ЕС в Бледе Беларусь представляла Тихановська

3 сентября она провела ряд встреч с европейскими политиками и экспертами: премьер-министром Словении Янезом Яншей и министром иностранных дел Анге Логар, премьер-министром Албании Эдди Рамой и министром иностранных дел Ольто Джачкою, министром иностранных дел Румынии Богданом Аурамидом Ауреску, министром иностранных дел Хорватии Горданом Грличем-Радмана, передает Еспресо.TV .



Как информирует пресс-служба политика, Тихановська предложила разработать особый подход Восточного партнерства по Беларуси. Она отметила, что режим самопровозглашенный белорусского президента Александра Лукашенко отказался от участия в программе, но белорусы заинтересованы в этом. Поэтому Тихановська призвала ЕС пригласить представителей демократического движения на саммит "Восточного партнерства" и перенаправить программы сотрудничества на неправительственные организации, поскольку "режим потерял свою легитимность".



Кроме того, на встречах с представителями Европейского совета, а также министрами иностранных дел ряда стран ЕС Тихановська отметила, что компании и "кошельки" Лукашенко пытаются обойти отраслевые санкции за ряд лазеек. Белорусская лидер подчеркнула, что намеки режима на освобождение политзаключенных свидетельствуют об эффективности санкций. Поэтому важно продолжать давление, ввести пятый пакет санкций ЕС и включить в него ряд чиновников, правоохранителей, судей и прокуроров, а также компании, которые сотрудничают с режимом.



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"Мы призываем воздерживаться от контакта с режимом, пока все политические заключенные не будут освобождены и реабилитированы. Единственное, что поможет разрешить кризис в Беларуси, это новые свободные и честные президентские выборы в Беларуси", - сказала Тихановська после встречи с премьер-министром Словении, которая сейчас председательствует в ЕС.



На встрече с комиссаром ЕС Варгелием Тихановська призвала ЕС начать программу помощи белорусским журналистам и независимым средствам массовой информации, которые попали под репрессии. Они договорились, ЕС перенаправит средства, которые пошли на государственные проекты, в поддержку государственных и образовательных программ.



Также Тихановська предложила министру иностранных дел Хорватии начать программу реабилитации белорусских политзаключенных и их семей.

Напомним, на этом же форуме Евросоюз выдвинул пять требований "Талибана" .



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