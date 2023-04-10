Лукашенко проводит встречу с Шойгу: обсуждают "безопасность Беларуси"

Об этом сообщает издание БЕЛТА .

Министр обороны России прибыл в белорусскую столицу для развития недавних договоренностей между главами государств.

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"Прощаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным. - ред.) , мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем", - сказал Лукашенко.