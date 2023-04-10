Лукашенко проводит встречу с Шойгу: обсуждают "безопасность Беларуси"
В понедельник, 10 апреля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу
Об этом сообщает издание БЕЛТА .
Министр обороны России прибыл в белорусскую столицу для развития недавних договоренностей между главами государств.
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"Прощаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Путиным. - ред.) , мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, я уже поднимал этот вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем", - сказал Лукашенко.
- Самоназванный президент Белоруссии Александр Лукашенко 5-6 апреля находился с визитом в Москве. В преддверии заседания так называемого высшего госсовета союзного государства он отдельно встретился с Владимиром Путиным – российским президентом, на которого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер об аресте как подозреваемого в незаконной депортации украинских детей
- 6 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил реализацию проекта "союзного государства".
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