Лукашенко пропустил завтрак у Путина: его забрала скорая и он срочно вылетел в Минск, - СМИ
Лукашенко пропустил неформальный завтрак у Путина, с парада он в сопровождении скорой срочно отбыл в аэропорт и вылетел в Минск
Отсутствие на трапезе у Путина президента Беларуси увидели журналисты РБК.
Они отмечают, что после парада в Москве Путин провел неформальный завтрак с приехавшими в страну зарубежными лидерами. Но на фото и видео с этого завтрака не было присутствовавшего на параде Александра Лукашенко.
Также, как пишет белорусская служба "Радио Свобода", Лукашенко вместо того, чтобы пройти пешком в нескольких сотнях метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата вместе с Путиным и другими лидерами, преодолел этот путь на автомобиле.
Вид Лукашенко на трибуне парада был "чрезвычайно грустным", а в кулуарах стали распространяться слухи, что он заболел. Также, по сообщениям журналистов, у него была перебинтована правая рука. Никаких официальных подробностей о состоянии его здоровья нет.
Российские медиа со ссылкой на собственные источники пишут, что сразу после парада он покинул Москву, а в аэропорт его сопровождала карета скорой помощи.
Ни Минск, ни Москва пока не комментировали отсутствие президента Беларуси на совместном завтраке.
- Напомним, сегодня утром в Москве прошел традиционный парад ко Дню победы, на котором российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад якобы развязал против его страны войну, целью которой является уничтожение РФ.
- 8 мая стало известно, что на парад в Москву приехали президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев и самопровозглашенный президент Беларуси Александр.
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