Отсутствие на трапезе у Путина президента Беларуси увидели журналисты РБК.

Они отмечают, что после парада в Москве Путин провел неформальный завтрак с приехавшими в страну зарубежными лидерами. Но на фото и видео с этого завтрака не было присутствовавшего на параде Александра Лукашенко.

Также, как пишет белорусская служба "Радио Свобода", Лукашенко вместо того, чтобы пройти пешком в нескольких сотнях метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата вместе с Путиным и другими лидерами, преодолел этот путь на автомобиле.

Вид Лукашенко на трибуне парада был "чрезвычайно грустным", а в кулуарах стали распространяться слухи, что он заболел. Также, по сообщениям журналистов, у него была перебинтована правая рука. Никаких официальных подробностей о состоянии его здоровья нет.

Российские медиа со ссылкой на собственные источники пишут, что сразу после парада он покинул Москву, а в аэропорт его сопровождала карета скорой помощи.

Ни Минск, ни Москва пока не комментировали отсутствие президента Беларуси на совместном завтраке.