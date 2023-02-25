Лукашенко прокомментировал информацию о планах РФ поглотить Беларусь до 2030 года
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь остается суверенным и независимым государством
Об этом сообщает Белта.
Таким образом, он отреагировал на информацию обнародованную аналитиками центра "Досье", которые изучили документ "Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении" и пришли к выводу, что Россия планирует полностью поглотить Беларусь до 2030 года.
"Нас просто хотят еще раз разрубить. Поэтому возникла эта тема. Ничего живого в этом нет. Моя позиция вы знаете, она неизменна: мы являемся независимым суверенным государством", - сказал Лукашенко.
Самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что в управляемой им стране своя, отличная от российской, стратегия.
"У нас есть своя стратегия? Есть. У России, ядерная великая держава, есть своя стратегия? Есть. И у России в отношении Беларуси в частности есть своя стратегия – жить, как со своими братьями, в мире и дружбе. 100%. Я в этом. "котле" полностью варюсь и участвую в этом", - заверил Лукашенко.
- 21 февраля аналитический центр "Досье" пришел к выводу, что Кремль планирует захватить Беларусь до 2030 года.
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