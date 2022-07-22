Лукашенко продвигает сценарий "Минска-3", - Центр противодействия дезинформации
В Центре противодействия дезинформации отметили, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко активно продвигает сценарий "Минска-3"
Об этом сообщает telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В интервью агентству France-Press Лукашенко еще раз поддержал РФ и оправдал ее атаку на Украину. Самопровозглашенный президент Беларуси признал, что территория его страны используется для ударов по Украине и заявил о готовности признать "Л/ДНР" и Крым как российский.
"Но главной целью данного интервью стало продвижение нарратива "Минск-3". В частности, Лукашенко отметил, что именно сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях" и призвал Украину сесть за стол переговоров. А РФ, чтобы пообещала "больше никогда не угрожать", - отмечают в ЦПИ.
По словам экспертов Центра, Россия истощена в военном и экономическом плане и неспособна удерживать захваченные территории.
"Поэтому очевидно, что любой договор между Украиной и РФ типа "Минск-3" – это отложенная война, которая принесет гораздо больше жертв и рисков для существования нашего государства", - подчеркивают эксперты.
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