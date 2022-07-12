Лукашенко продолжит предоставлять России воздушное пространство для номинальной поддержки Путина, - ISW
Вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой, однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается оказать поддержку России в войне
Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским силам доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину хотя бы номинальную поддержку.
В ISW отмечают, что вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой из-за влияния, которое может изменить стабильность и даже выживание режима Лукашенко.
Эксперты также сообщают, что российские войска не предпринимали наступательные действия на южном направлении и сосредоточились на удержании своих оборонительных позиций. Оккупанты продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всей южной линии столкновения.
Тем временем, украинские войска ударили по российским складам боеприпасов и командным пунктам в Херсоне и Запорожской области. Оккупанты перенесли место разгрузки военной техники из Олешек в Раденск – подальше от Херсона, вероятно, в ответ на усиление ударов ВСУ по российской военной инфраструктуре в городе и его окрестностях.
Со ссылкой на экссоветника главы Херсонской ОВ Сергея Хланя ISW сообщил, что российские войска готовятся к боевым действиям в городе на случай, если украинское контрнаступление достигнет Херсона, и усилили меры безопасности и фильтрации вокруг города.
Другие тезисы от ISW
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Российские войска совершили ограниченные и безуспешные наземные наступления к северо-западу от Славянска и к западу от Донецка.
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Россияне продолжили авиационные и артиллерийские удары по Северску и Бахмуту.
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Российские войска совершили локализованные наземные штурмы к северо-западу от города Харькова.
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Оккупанты продолжали сосредотачиваться на оборонных операциях вдоль всей Южной оси.
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