Лукашенко призвал вывозить из Беларуси подсанкционный калий мешками, а дизель – бочками
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в условиях санкций калий из страны необходимо вывозить мешками, а дизель – бочками
Об этом сообщает БелТА.
По его словам, в условиях санкций чиновники должны отрабатывать каждый контракт "вручную".
"Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий мешками или дизель бочками, мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста к премьеру, а где необходимо - подключайте и президента", - сказал Лукашенко .
Белорусские химические удобрения и продукты нефтепереработки оказались под санкциями из-за помощи Минска РФ в полномасштабном вторжении в Украину. По оценкам белорусского премьера Романа Головченко, потери страны из-за санкций уже достигли $18 млрд.
- 8 апреля в пятый пакет санкций ЕС попал запрет на транзит автотранспорта из Беларуси в страны Евросоюза.
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