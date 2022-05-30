Лукашенко призвал вывозить из Беларуси подсанкционный калий мешками, а дизель – бочками

Об этом сообщает БелТА.

По его словам, в условиях санкций чиновники должны отрабатывать каждый контракт "вручную".

"Закон законом, но без того, чтобы в текущей ситуации возить калий мешками или дизель бочками, мы не обойдемся. Засучить рукава и отрабатывать каждый контракт вручную. От специалиста к премьеру, а где необходимо - подключайте и президента", - сказал Лукашенко .

Белорусские химические удобрения и продукты нефтепереработки оказались под санкциями из-за помощи Минска РФ в полномасштабном вторжении в Украину. По оценкам белорусского премьера Романа Головченко, потери страны из-за санкций уже достигли $18 млрд.

8 апреля в пятый пакет санкций ЕС попал запрет на транзит автотранспорта из Беларуси в страны Евросоюза.

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