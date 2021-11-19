Лукашенко признал избиение в СИЗО людей, задержанных во время протестов

Об этом Лукашенко заявил в интервью BBC.



Журналист BBC Стив Розенберг отметил, что во время интервью Лукашенко показали видео с протестующими, вышедшими из изолятора в Минске с травмами.



"Я спросил лидера Беларуси об избиении мирных демонстрантов, а затем попытался передать ему видео, на котором видно людей, которые выходят из печально известного следственного изолятора в Минске с травмами, полученными во время пыток", - сказал Розенберг.



В ответ Лукашенко сказал: "Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали".

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы, после них начались протесты против режима Лукашенко. Основными целями была отставка Лукашенко и проведение повторных выборов президента страны. Начались разгоны протестующих, а позже самопровозглашенный президент подписал закон, позволявший силовикам стрелять по митингующим. По состоянию на октябрь 2021 года было более 800 политзаключенных, многих арестовали, некоторые белорусы покинули страну из-за преследований.