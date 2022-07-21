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Лукашенко признал "де-факто" террористов "ЛДНР" и "российский" Крым

21 июля, 2022 четверг
22:06
Мир Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент заявил, что Беларусь признает террористов "ЛДНР" и Крым, если в этом будет "смысл" и "потребность"

Об этом Лукашенко рассказал в интервью AFP.

Александр Лукашенко также сказал, что его режим сотрудничает с подконтрольными России террористическими группировками в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму.

"Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними (террористами. - Ред.) сотрудничаем. Я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не скрываем", — сказал он. 

Он добавил, что Беларусь "де-факто" признала, что есть Крым, Луганск и Донецк. "Потому что мы с ними сотрудничаем", — сказал Лукашенко, добавив, что при необходимости признает оккупированные украинские территории официально. "Надо признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно".

  • Также самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины, и что его мечтой было единое славянское государство.

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