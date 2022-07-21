Лукашенко признал "де-факто" террористов "ЛДНР" и "российский" Крым

Об этом Лукашенко рассказал в интервью AFP.

Александр Лукашенко также сказал, что его режим сотрудничает с подконтрольными России террористическими группировками в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму.

"Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними (террористами. - Ред.) сотрудничаем. Я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не скрываем", — сказал он.

Он добавил, что Беларусь "де-факто" признала, что есть Крым, Луганск и Донецк. "Потому что мы с ними сотрудничаем", — сказал Лукашенко, добавив, что при необходимости признает оккупированные украинские территории официально. "Надо признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно".

Также самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины, и что его мечтой было единое славянское государство.

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