Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в "специальной военной операции" в Украине
Об этом сообщает Белта .
Соответствующее заявление Лукашенко сделал на совещании по военной безопасности 4 октября.
"Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь своим участием в войне против Украины якобы пытается не допустить распространения "конфликта" на свою территорию.
"Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием "специальной военной операции" со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – объяснил Лукашенко.
- 4 октября Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию.
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