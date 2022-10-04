Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне против Украины

Об этом сообщает Белта .

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на совещании по военной безопасности 4 октября.

"Что касается нашего участия в "специальной военной операции" в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь своим участием в войне против Украины якобы пытается не допустить распространения "конфликта" на свою территорию.

"Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием "специальной военной операции" со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", – объяснил Лукашенко.

4 октября Александр Лукашенко заявил , что в Беларуси нет необходимости объявлять мобилизацию.

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