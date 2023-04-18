Об этом сообщает Белта.

Лукашенко принял Пушилина в Минске 18 апреля и поинтересовался, как обстоят дела на фронте.

"Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в "ДНР", если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И на север, и на юг. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?" – спросил Лукашенко.

Он также пообещал Пушилину помощь в восстановлении временно оккупированных Россией украинских территорий.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов люди будут там жить. Это 100%. И кормить людей надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец перестали. страдать", - сказал Лукашенко.