Лукашенко принял в Минске гауляйтера "ДНР" Пушилина и пообещал ему помощь Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным
Об этом сообщает Белта.
Лукашенко принял Пушилина в Минске 18 апреля и поинтересовался, как обстоят дела на фронте.
"Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в "ДНР", если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И на север, и на юг. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?" – спросил Лукашенко.
Он также пообещал Пушилину помощь в восстановлении временно оккупированных Россией украинских территорий.
"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов люди будут там жить. Это 100%. И кормить людей надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец перестали. страдать", - сказал Лукашенко.
- 6 апреля российский диктатор Владимир Путин встретился с Денисом Пушилиным , главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником, ставленником оккупантов в Запорожской области Евгением Балицким и гауляйтером в Херсонской области Владимиром Сальдо.
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