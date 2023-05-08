Лукашенко прилетел в Москву на парад к Путину

Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.

По словам его пресс-секретаря Наталии Эйсмонт, Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом.

Лукашенко стал шестым иностранным лидером, отправившимся в Россию перед 9 мая.

Ранее об участии в параде, который состоится в Москве 9 мая, заявили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев.