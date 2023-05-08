Лукашенко прилетел в Москву на парад к Путину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву и примет участие в параде 9 мая
Об этом сообщает пресс-служба белорусского диктатора.
По словам его пресс-секретаря Наталии Эйсмонт, Александр Лукашенко прилетел в Москву с рабочим визитом.
Лукашенко стал шестым иностранным лидером, отправившимся в Россию перед 9 мая.
Ранее об участии в параде, который состоится в Москве 9 мая, заявили президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев.
- 24 апреля стало известно, что 9 мая на праздновании Дня победы в Москве будет присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
- 8 мая объявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина 8-9 мая совершат рабочий визит в Москву и примут участие в параде.
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